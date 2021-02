150 Brugse gevangenen in quarantaine na besmettingen in werkplaats

De gedetineerden met corona werkten allemaal in "De Smidse". Die werkplaats is nu gesloten tot alle medewerkers getest zijn. Omdat er gevangenen uit 3 verschillende afdelingen in "De Smidse" werken, moeten er nu 150 gevangenen verplicht in quarantaine.

De gevangenen die in quarantaine zitten, zijn allemaal mannen. In totaal zitten er 614 mannelijke gevangenen in Brugge. De 150 gedetineerden die nu in quarantaine zitten, worden zaterdag getest.