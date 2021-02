40 procent meer cybercriminaliteit in PZ Geel-Laakdal-Meerhout

In 2019 werden in de PZ Geel-Laakdal-Meerhout nog 334 feiten aangegeven van cybercriminaliteit, vorig jaar is dat met 40 procent gestegen tot 468. In bijna de helft van de gevallen gaat het om oplichting via het internet. Dat zijn bijvoorbeeld fraude bij online kopen en verkopen, vriendschapssfraude en identiteitsfraude.

De tweede grootste groep vormt informaticafraude of phishing. Die feiten zijn met 61 procent het sterkst toegenomen, van 116 aangiftes in 2019 naar 187 aangiftes in 2020. Phishing is het stelen van bankgegevens of paswoorden via e-mail, sms of sociale media. "We zien zelfs dat de coronacrisis misbruikt wordt om gegevens en geld van goedgelovige mensen af te troggelen via het internet", zegt korpschef Dirk Van Aerschot.