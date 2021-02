42 nieuwbouwwoningen op vroegere Astraform-site in Essene: "70 procent wordt groene ruimte"

“Met deze nieuwe woonwijk slaan we twee vliegen in één klap”, zegt Van de Ven: “De intussen sterk verloederde site wordt eindelijk opgekuist en we maken nieuwe industriële activiteit op deze site in de dorpskern definitief onmogelijk." In de nieuwe wijk komen zowel halfopen als gesloten bebouwingen met drie of meer slaapkamers en een garage of carport. Als de afbraak- en de saneringswerken klaar zijn, kunnen de eigenlijke bouwwerken na de zomer al starten. De eerste bewoners kunnen dan in de loop van 2022 hun intrek nemen in hun nieuwe woning. Het volledige project moet klaar zijn tegen 2024.