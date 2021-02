Democratisch Congreslid Ocasio-Cortez getuigt over haar doodsangst tijdens bestorming Capitool

Het Democratische Congreslid spreekt ook haar verontwaardiging uit over Republikeinse politici die de ernst van de bestorming bagatelliseren. "Ze zeggen ons dat we verder moeten gaan, dat het allemaal niet zo erg is, dat we moeten vergeten wat er is gebeurd, en zelfs dat we ons moeten verontschuldigen."

"Dat zijn dezelfde technieken die daders van misbruik gebruiken", zegt Ocasio-Cortez. Waarna ze onthult, zonder verder in detail te treden, dat ze zelf "een overlever is van seksueel geweld". "Ik heb dat nog niet veel mensen verteld."