Autowrak in Damse Vaart leidt tot doorbraak in verdwijningsdossier uit 1990: "Resten gevonden van man uit Brugge"

Zondag had een voorbijganger de contouren van een auto onder het wateroppervlak van de Damse Vaart in Brugge gezien. Het water in de vaart was verlaagd om het risico op een overstroming tegen te gaan. Een takeldienst haalde het wrak boven. Het was duidelijk dat de auto al vele jaren in het water had gelegen. Bij de eerste vaststelling werd een stuk van een nummerplaat gevonden.

De Cel Vermiste Personen legde de link met een verdwijningsdossier van 30 jaar geleden. In de zomer van 1990 verdween een Brugse man die toen 38 was. Hij was het laatst gezien met een auto van het merk en het type dat zondag werd bovengehaald uit de Damse Vaart. Alain Remue van de Cel Vermiste Personen: "Het stuk nummerplaat kon overeenkomen met de nummerplaat van de auto van de verdwenen man."