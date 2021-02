Mucomedicijnen voor baby Remi zijn onbetaalbaar, mama getuigt: "Zijn leven zou zoveel beter kunnen zijn"

Dat de overheid en de farmaceutische sector elkaar hier maar niet kunnen vinden, heeft volgens gezondheidseconoom Philippe Van Wilder van de ULB te maken met het principe van de gezondheidseconomie. “De vraag die dan gesteld wordt, is of de meerkost in verhouding is met de therapeutische meerwaarde. Daar kan je over discussiëren.” De patstelling tussen overheid en farma kan volgens Van Wilder vermeden worden als de overheid vroeger in het verhaal stapt. “Zoals nu gebeurt met de coronavaccins. Voor zo’n belangrijke medicatie heb je als patiënt de privé-sector nodig voor de ontwikkeling. En de overheid voor de slimme inzet van fondsen. Maar bij de huidige geheime onderhandelingen over de terugbetaling van mucomedicijnen is er geen transparantie en is de patiënt de dupe.”