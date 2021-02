Onderzoek naar vermoedelijke financiële onregelmatigheden bij Let's Go Urban van Open VLD-volksvertegenwoordiger

Wat er precies aan de hand is, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens Frank Vennekens, de persrechter van de Antwerpse ondernemingsrechtbank, kwam er een eenzijdig verzoekschrift van de drie onafhankelijke bestuurders. Hij zegt dat er uitgezocht wordt of er sprake is van "financiële malversaties". Volgens hem riep het verzoekschrift voldoende vragen op om een voorlopige bewindvoerder aan te stellen. Die moet nu uitzoeken of er inderdaad sprake is van onregelmatigheden.