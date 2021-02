Bosbrand bedreigt Australische stad Perth: honderden mensen in omgeving zijn geëvacueerd

De brand strekt zich uit over een oppervlakte van ruim 75 kilometer. Een 50-tal huizen is in vlammen opgegaan, en nog meer woningen worden bedreigd, vooral in de gemeentes Brigadoon, Ellenbrook, Averley en Gidgegannup. Honderden mensen kregen de raad om onmiddellijk te vertrekken. Ze kunnen terecht in opvangcentra.

