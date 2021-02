Boswachter Olens Broek: "Veel regen maar nog steeds te droog voor natte natuurgebieden"

Vercammen is allesbehalve gerustgesteld door de natte winter die we nu beleven. "Misschien zijn we het vergeten maar vorige winter was het nog natter. We hebben hier in het Olens Broek een waterbedding richting de Kleine Nete. Vorig jaar in februari stond die blank en drie maanden later hadden we al dramatische grondwaterstanden en een droogteprobleem. Op dit moment is die bedding bijvoorbeeld niet overstroomd wat het ergste doet vermoeden voor de grondwatertafels."