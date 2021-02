Brabanthal klaar als vaccinatiecentrum: "28 dokterskabinetten gebouwd"

De Brabanthal in Leuven is helemaal klaar als vaccinatiecentrum. Voor de opbouw werkte de stad samen met een evenementenbureau. En experten van UZ Leuven, het Heilig Hartziekenhuis en de eerstelijnszorg hebben samen met de stadsdiensten het hele vaccinatiegebeuren, van onthaal tot de wachtruimte, uitgetekend. "Hier is enorm hard gewerkt door veel mensen om deze klus te klaren", zegt burgemeester Mohamed Ridouani. "Niet alleen technisch is het in orde, er hangt ook een huiselijke sfeer. En dat is belangrijk want dat draagt bij tot de motivatie om je te laten vaccineren."