Brand in Ledegemse fietsenwinkel na problemen met fietsbatterijen

De brand in de fietsenwinkel ontstond rond halftien gisterenavond. De uitbater kreeg een melding via het brandalarm. Toen hij in zijn atelier kwam, merkte hij meteen heel wat rook. Blijkbaar was het vuur ontstaan in de buurt van de oplaadapparatuur voor fietsbatterijen. In afwachting van de brandweer probeerde de man zelf het vuur te blussen. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet vermijden dat heel wat rook zich in het atelier en de toonzaal verspreidde. Niemand raakte gewond, er zal wel nog zeer grondig gepoetst moeten worden om al het roet weg te krijgen.