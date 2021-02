Brexitparking in Ursel sluit bij gebrek aan vrachtwagens: "Verwachte problemen blijven uit"

Sinds 31 december 2020 was de parking in Ursel klaar om vrachtvervoer daar te laten parkeren en de douaneformaliteiten er in orde te laten brengen. Er was verwacht dat dat nodig zou zijn, want op 1 januari heeft Groot-Brittannië de Europese Unie verlaten en moet het vrachtvervoer meer papierwerk in orde brengen. Dat had files en lange wachttijden kunnen doen ontstaan in de havens. De parking in Ursel met kantoren en sanitair kon die overlast helpen verminderen. Maar het bleek niet nodig. Vanaf woensdag sluit de parking op het oude militaire vliegveld.