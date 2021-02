Food Winners Brugge zal nog meer mensen leren hoe ze minder voedsel verspillen

Schepen van Klimaat Minou Esquenet (CD&V): "We zullen je leren om op een goede manier aankopen te doen. Om op een goede manier om te gaan met voedselveiligheid en vervaldata. We zullen je ook leren om je koelkast op een goede manier in te delen en om te koken met de juiste porties. Op het einde van het traject zullen we meten wat de impact was van de hele oefening op je kook- en eetgedrag."

Minder voedsel koken is niet alleen beter voor je gezondheid, het leidt ook tot minder CO2-uitstoot en helpt dus in de strijd tegen de klimaatverandering. Als je wil deelnemen, dan moet je je inschrijven op www.foodwinnersbrugge.be