Burgemeester Waasmunster reageert op commotie na vroeg coronavaccin: “Ik dacht dat ik iets goeds deed”

De 3 politici kregen een aantal keer de vraag om zich te laten vaccineren omdat ze in het bestuur van het woonzorgcentrum zitten. In de eerste plaats hadden ze aangegeven dat ze nog even zouden wachten, maar toen bleek dat er vaccins over waren, hebben de 3 toch toegezegd. “Misschien was dat een verkeerde inschatting”, reageert burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V) bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. “Ik heb gedaan wat ik dacht dat goed was, maar blijkbaar is dat verkeerd overgekomen. Ik wil me in ieder geval verontschuldigen bij iedereen die er moeite mee heeft.”

