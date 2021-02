Corona ook bedreiging voor paddentrek: "Alcoholgel is gevaarlijk voor dieren en vrijwilligers haken af" 

In Huldenberg, in Vlaams-Brabant, zullen de vrijwilligers op verschillende tijdstippen padden overzetten. "Het is geen groot groepsgebeuren", vertelt Shana Sevrin, die mee de paddenoverzet organiseert in Huldenberg. "Om zeven uur 's avonds gaat de eerste vrijwilliger, om negen uur 's avonds de tweede en om elf uur 's avonds de derde. We zijn met maximum drie personen op één moment." Een groot verschil met andere jaren, is dat volgens Shana niet. "We letten er nu wel extra op dat we niet te dicht bij elkaar staan, maar het is sowieso belangrijk om op meerdere tijdstippen en plaatsen padden over te zetten. We verspreiden ons ook over de hele straat, met één persoon in het midden van de straat en de andere verderop."