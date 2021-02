Coronacontroles aan Franse grens veroorzaken lange file in Rekkem

Een vertegenwoordigster hoopt dat de controle zal meevallen. “We zien wel wat er gebeurt. Ik heb mijn formulier "justification déplacement" bij. Normaal gezien moeten ze me doorlaten. Dat zal nodig zijn, want ik wil een collectie verkopen in Lens.”

Het Vlaams Verkeercentrum raadt aan de grensovergangen na te gaan voor je naar Frankrijk trekt. Rekkem is deze week zeker te vermijden. Je neemt beter alternatieve wegen zoals de grensovergang van de E403 in Doornik. “Een sluiproute via het lokale wegennetwerk om de grens over te steken, raad ik ten zeerste af. Want nu al zitten we met opstoppingen en overlast als gevolg”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie.