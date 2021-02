De Roze Doos bij de geboorte van je baby, een vergiftigd geschenk? "Ze misbruiken 18 jaar lang je gegevens"

Het startpunt was een klacht van één klant die niet tevreden was over de manier waarop er met gegevens is omgegaan, vertelt Hielke Hijmans, de voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit, dat is de vroegere privacycommissie. “Die persoon heeft geklaagd omdat ze bij de geboorte van haar kind een Roze Doos kreeg en jaren later nog aanbiedingen kreeg van verschillende bedrijven, partners van de Roze Doos. Maar ze was nooit op de hoogte gesteld dat dat dat zou kunnen gebeuren.“

Puur commercieel product

Bij de geboorte van je kindje krijg je een Roze Doos in het ziekenhuis of bij de gynaecoloog. Daar zit informatie in over de verzorging van je baby, cadeautjes en kortingsbonnen. "Het lijkt iets officieel, maar het is een commercieel product," benadrukt Hielke Hijmans. “Ze noemen zichzelf de nationale dienst voor kinderartikelen. Zo lijkt het alsof het een overheidsbedrijf is of een initiatief van Kind en Gezin."

Wanneer je de Roze Doos cadeau krijgt en tekent voor akkoord, geef je toestemming om je gegevens 18 jaar lang te mogen gebruiken. "Maar mensen weten niet welke gegevens ze achterlaten en in de huidige opzet kunnen ze het niet weten. Je krijgt een cadeau, dat is iets leuks en daarna krijg je in eerste instantie aanbiedingen voor luiers en babyvoeding. Maar 10 jaar later krijg je reclame voor andere zaken die niets met kinderen te maken hebben."



Het bedrijf achter de Roze Doos geeft dus je gegevens door aan andere bedrijven. “Dat doet het bedrijf al jaren en jaren, dat mag niet en dat moet veranderen.“

De Roze Doos krijgt een boete van 50 000 euro

De geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit heeft de zaak onderzocht en heeft beslist dat het bedrijf een boete moet betalen omdat het de rechten omtrent datagebruik flagrant schendt. De boete bedraagt maar liefst 50.000 euro.

“De zware sanctie is evenredig en terecht” volgens Hielke Hijmans: “Het is een overtreding van de privacywetgeving gedurende een groot aantal jaren. Het bedrijf moet de boete betalen maar ook de bedrijfsvoering aanpassen."