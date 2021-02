Dhenia Covens uit Boechout doet mee aan Miss Universe 2020

Goed nieuws voor Dhenia want zij kreeg de vraag om in Celine haar plaats mee te doen met de Miss Universe verkiezing. Dat is ook positief voor de meisjes die in de toekomst meedoen aan Miss België. "Ik geef nu af en toe al catwalktraining aan de meisjes. Door mee te doen aan deze verkiezing kan ik ze nog beter klaarstomen voor toekomstige verkiezingen", zegt Dhenia.