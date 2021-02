Eén jaar lage emissiezone (LEZ) in Gent: vooral toeristen en buitenlanders lopen nog tegen de lamp

De stad hoopte het voorbije jaar vooral op een gedragswijziging. De evolutie van het aantal uitgeschreven boetes lijkt erop te wijzen dat de stad daarin geslaagd is. Schepen Heyse: “Het aantal boetes daalt iedere maand en dat is goed. In januari, tijdens de testperiode, lag de beboetingsgraad nog op zeven procent. Een maand later was dat al gedaald naar 2,75 procent. Nu blijven de boetes maand in maand uit onder de grens van 1 procent, goed voor zo'n 4.000 wagens. De mensen zijn dus wel degelijk zeer goed op de hoogte van wat ze moeten doen in de LEZ.”