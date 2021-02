Eerste vaccinatiecentrum van het land opent vandaag in Brussel

"We hebben in Pacheco ongeveer een capaciteit van 900 tot 1.000 mensen per dag die we kunnen vaccineren", zegt Inge Neven van de Brusselse gezondheidsinspectie. "Er zijn wel heel weinig vaccins voorradig, en deze week zullen we zo'n 700 mensen kunnen vaccineren. Dat laat ons ook toe om de processen nog wat verder te optimaliseren, maar we hopen dat we de volgende weken toch meer vaccins gaan hebben om toch wel tot grotere aantallen te komen."

In Pacheco is gestart met prioritaire groepen binnen de eerste lijn te vaccineren. Huisartsen, verpleegkundigen die aan huis gaan en tandartsen ouder dan 50 uit Brussel, worden deze week en de volgende weken uitgenodigd om gevaccineerd te worden.