Vlaamse eerstelijnszorgverleners krijgen coronavaccin vanaf 15 februari

"Aanvankelijk wilden we hen in de ziekenhuizen vaccineren, maar bij nader inzien hebben we toch beslist om hen in de vaccinatiecentra te vaccineren", klinkt het bij Beke. "De zorgverleners staan het dichtst bij de mensen die in de komende periode eerst gevaccineerd zullen worden, bijvoorbeeld 65-plussers en mensen met onderliggende ziektes. Die zitten vaak met concrete vragen over die centra. Als de zorgverleners al kennisgemaakt hebben met de centra door zichzelf daar te laten vaccineren, kunnen zij die vragen op een heel laagdrempelige manier beantwoorden."