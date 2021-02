El Arbi en Fallah verfilmen opnieuw boek van Dirk Bracke: "Straks doet het geen pijn meer" 

Bracke heeft die brief nog altijd. "Hij was als jonge knaap al zo innemend en ik heb hem in die tijd ook teruggeschreven. Uiteraard had ik toen nog geen idee dat net die jongen 10 jaar later met zijn kompaan Bilall mijn boek "Black" zo knap zou verfilmen en daarna de wereld zou veroveren. "Straks doet het geen pijn meer" is van de ruim 40 boeken die ik schreef mijn persoonlijke favoriet en dat het in goede handen is van deze twee getalenteerde heren is een understatement."