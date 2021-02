Ex-minister Muyters wordt schepen in Edegem

Het bestuur van N-VA Edegem schoof Muyters maandagavond unaniem naar voor om Timmermans op te volgen. Muyters stelt volgens N-VA "zijn politieke ervaring en zijn competenties als bestuurder ter beschikking om het programma van N-VA-Edegem mee verder te realiseren en onze ploeg te ondersteunen".

Het afscheid van Timmermans zorgt voor een soort stoelendans in het bestuur en de gemeenteraad van Edegem. Timmermans was ook bevoegd voor Toerisme, Zuidrand en Dierenwelzijn, maar die bevoegdheden worden verdeeld onder schepen Koen Michiels en burgemeester Koen Metsu.

Philippe Muyters was in Edegem al voorzitter van de gemeenteraad, en zal in die functie vervangen worden.

De voormalige VOKA-topman was minister in de Vlaamse regering van 2009 tot 2019, en had onder meer de bevoegdheden Begroting, Financiën, Ruimtelijke Ordening, Sport en Werk.