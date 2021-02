Geen mondmaskers in tv-studio's VRT: "Genoeg ventilatie en voldoende afstand"

VRT-woordvoerder Bob Vermeir: "We nemen al sedert het begin van deze coronacrisis alle mogelijke maatregelen om voldoende afstand te bewaren in onze studio's, om preventief te werk te gaan. Er is ook voldoende ventilatie in onze studio's. Ook de tafels in onze studio's zijn verlengd, zodanig dat mensen zeker op voldoende afstand van mekaar zitten."

"En op dit moment is dat voldoende, zeggen ook de virologen. En we wachten uiteraard de beslissingen van het Overlegcomité af, om te zien wat we effectief moeten doen. "