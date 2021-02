Geen stoet, wel een zoektocht langs het parcours van de oudste carnavalsstoet van het land

En er is meer: "De kinderen zullen de hele krokusvakantie met hun gezin een zoektocht kunnen doen langs het parcours van de stoet. Ze zullen vragen, raadsels en puzzels kunnen oplossen, helemaal coronaproof, want de opdrachten hangen in de etalages van onze middenstanders. En het zou fijn zijn, als de kinderen zich wel verkleden. Dan is er toch wat carnavalssfeer. We hopen dat we ook veel foto's van de verklede kinderen binnenkrijgen."

Ook voor de grote carnavalsliefhebbers heeft Peer Stoet nog wat in petto: "We wilden ook een zoektocht voor hen organiseren, op 14 februari, maar we hebben daarvoor geen toestemming gekregen van de gemeente. Daarom is hij nu voorlopig verplaatst naar 14 maart."