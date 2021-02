Gentse hondenbaasjes zijn bang voor parasiet op populaire hondenlosloopweide 

Ook de stad Gent kreeg de verontrustende berichten binnen. Ze heeft onmiddellijk de raad gevraagd van enkele dierenartsen en zij kunnen geen link vinden tussen de parasiet en de hondenlosloopweide. Van de geraadpleegde dierenartsen in de buurt was er ook maar één die vijf honden had binnen gekregen met klachten. Schepen Tine Heyse (Groen): "Het aanvoelen van die dierenarts was dat heel wat honden sowieso drager zijn van parasieten. Die doen vaak geen kwaad. Bij een aantal dieren kan dat toch tot symptomen leiden, maar die zijn heel goed behandelbaar met antibiotica. Maar ook hij zag geen link met de hondenlosloopweide." Volgens de stad is er dan ook geen reden tot paniek en dringen er zich voorlopig geen maatregelen op. Ze volgt de situatie wel op.