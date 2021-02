Het leger van Myanmar grijpt de macht: militaire dictatuur is de regel in het vroegere Birma

Het leger van Myanmar past overigens in een lange traditie. Al meer dan duizend jaar is het leger van de koningen van de Bamar (of Birmanen) een van de grootste in Zuidoost-Azië. Het stichtte als het ware het Birmaanse koninkrijk door grote delen van het land te veroveren op andere bevolkingsgroepen zoals de Mon, Karen en Shan. Buitenlands kon Birma in de 16e en 17e eeuw twee keer Ayuthaya, de hoofdstad van Siam (nu Thailand), verwoesten. In de 17e eeuw sloegen de Birmanen zowaar een grootscheepse Chinese invasie terug en ook Portugese en Franse troepen werden resoluut de deur gewezen.

Dat was anders met de Britten die vanuit India Birma veroverden in 1885 en het koninkrijk en het leger afschaften. Wel richtte het Britse koloniale gezag begin de 20e eeuw een apart Birmaans leger op dat vooral bestond uit minderheden.