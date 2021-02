Ikea Hasselt korte tijd ontruimd na gasgeur

In de vroege namiddag werd de brandweer van hulpverleningszone Zuid-West Limburg opgeroepen voor een gasgeur die in de Ikea in Hasselt hing. De brandweer liet het gebouw ontruimen en tientallen personeelsleden en tot 150 klanten moesten de winkel verlaten. Manager Jurgen Stromann: “Medewerkers hebben een gasgeur geroken en toen hebben we de brandweer gebeld. De evacuatie is vlot verlopen, binnen enkele minuten was iedereen buiten.”

