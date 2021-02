Jeff Bezos stapt op als CEO van onlinewinkel Amazon en wordt voorzitter van raad van bestuur

Bezos richtte Amazon op in 1996 en zet na 25 jaar dit jaar nog een stap opzij als CEO. Het bedrijf maakte van hem de rijkste man ter wereld, al dingt topman Elon Musk van Tesla sinds kort ook naar die titel. Bezos blijft wel actief in het bedrijf, als voorzitter van de raad van bestuur. Andy Jassy wordt de nieuwe CEO, hij is zelf al sinds het prille begin actief in het bedrijf.

"Deze reis begon 27 jaar geleden, toen Amazon enkel een idee was zonder naam", zegt Bezos in een mededeling. "Ik kreeg toen heel vaak de vraag "Wat is het internet?". Gelukkig heb ik die intussen al lang niet meer moeten beantwoorden. Ik plan nu mijn energie te richten op nieuwe producten en initiatieven. Andy zal een fantastische leider worden en heeft mijn volle vertrouwen." Bezos voegt er nog aan toe dat hij "betrokken" blijft bij grote beslissingen die Amazon neemt.