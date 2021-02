Kinderen baas in Boom: gemeente installeert voor het eerst ook een kindergemeenteraad

Het was een spannende dag voor de kinderen in Boom, want deze middag legde de eerste kindergemeenteraad daar de eed af. Elke lagere school in Boom heeft 2 leerlingen verkozen. Haidar Anestoun van basisschool Park in Boom is één van hen en had een duidelijk doel, vertelde hij 's ochtends nog: "Ik zou heel graag kinderburgemeester worden. Ik wil dat de stem van de kinderen gehoord wordt en hun wensen uitkomen zolang het realistisch blijft", zegt Haidar. Zijn ambitie om kinderburgemeester te worden is alvast realiteit geworden.