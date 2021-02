Koppel uit Sint-Gillis-Waas legt Finse piste aan in eigen tuin: “Zo kunnen we ook na avondklok blijven lopen”

Melissa en Joakim waren tijdens de eerste lockdown de tuin aan het heraanleggen en vreesden dat ze hun geliefkoosde sport niet meer zouden kunnen uitoefenen. “We wisten niet of we nog zouden kunnen gaan lopen. Toen we zagen dat veel wedstrijden werden afgelast dachten we: we maken gewoon een Finse piste in onze tuin. Ongeacht wat de regering in de toekomst nog beslist kunnen wij nu op elk moment gaan trainen.”