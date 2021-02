Kristof Calvo stopt als  fractievoorzitter Groen: "Nieuw hoofdstuk"

Officieel was Calvo op dit ogenblik geen fractieleider van de tweetalige fractie van Groen-Ecolo. Die rol wisselt binnen de tweetalige groene fractie: het ene jaar is iemand van Ecolo fractievoorzitter, het volgende jaar iemand van Groen. Op dit moment ging de eer (en het loon) naar de Franstalige Gilles Vanden Burre. Maar Calvo nam sinds 2014 dus wel de Nederlandstalige honneurs waar. Daar stopt hij nu dus mee. Calvo blijft wel Kamerlid, en vermoedelijk ook gemeenteraadslid in Mechelen. Maar hij gaat meer in de luwte werken: achter de schermen, als medewerker bij de denktank van de Nederlandse partij GroenLinks. Hij wil daar onder meer schrijven aan een nieuw boek. Calvo zegt dat hij zich in ons land en in Nederland bezig wil houden met staatshervorming, politieke vernieuwing, en de verzorgingsstaat na corona.