Liedekerke over sluiting stationsloket: "Er is geen overleg geweest, we vielen compleet uit de lucht"

In 2017 werd er in Liedekerke een gloednieuw station geopend, maar nu moeten de loketten dus dicht. "Onbegrijpelijk", zegt Van Linthout. “Geen enkel overleg is er hierover geweest. We vielen compleet uit de lucht. De beslissing van de NMBS heeft niet alleen een impact op de inwoners van Liedekerke, maar ook op die van Roosdaal en Affligem. "Aangezien er geen overleg was gaan wij wel contact zoeken met de NMBS om te bekijken of er nog iets valt te doen. We zullen alles uit de kast halen, al lijkt mij de kans klein dat we nog iets kunnen terugdraaien”, zucht Van Linthout.

(lees verder onder de foto)