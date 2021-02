Liveblog - Gemengd beeld blijft aanhouden: besmettingen stijgen (+9%) en opnames dalen (-12%) 

Infectioloog Steven Callens (UZ Gent) pleit voor voorzichtigheid rond de vaccinatie van 65-plussers met het vaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford. Dat vaccin werd vorige week vrijdag officieel goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap, maar Duitsland en Oostenrijk beslisten al om er voorlopig geen 65-plussers mee te vaccineren.

“Waarschijnlijk gaan er nog andere landen volgen die willen wachten tot er meer gegevens beschikbaar zijn over de werkzaamheid van het vaccin bij die oudere leeftijdsgroep”, zei professor Callens vanavond in "Terzake". “Waarschijnlijk gaan we over een aantal weken zeggen dat er veel te doen was om niets, maar beter toch voorzichtig zijn dan te vroeg victorie kraaien.”

Er is de voorbije week twijfel ontstaan over de werkzaamheid van het vaccin van AstraZeneca bij ouderen. In de klinische studie werd het vaccin op onvoldoende proefpersonen van boven de 65 jaar getest. Het is nu wachten op wat ons land gaat beslissen. “De verschillende experten zijn nog volop bezig door alle cijfers en data te gaan”, zegt Steven Callens.



De Hoge Gezondheidsraad heeft gisterenavond wel al samengezeten om een advies op te stellen voor ons land. Wellicht wordt het advies vandaag overgemaakt aan de werkgroep vaccinatie. De eerste 80.000 dosissen van het vaccin van AstraZeneca worden eind deze week verwacht.

