Minister Gilkinet (Ecolo) vraagt dat NMBS sluiting 44 stationsloketten herbekijkt

"Net zo als vroege en late treinen, en frequente treinen, is het ook een goed onthaal van de reiziger belangrijk om de treinen aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor iedereen. Daarom werken we aan een betere toegankelijkheid van stations en stopplaatsen. Het is dan ook logisch dat stations levendige ontmoetingsplekken blijven”, aldus Gilkinet.

In een brief aan de raad van bestuur van de NMBS vraagt Gilkinet om de beslissing bij te sturen om de loketten van 44 stations botweg te sluiten. Hij pleit niet voor NMBS-loketten met personeel dat een groot deel van de dag niets te doen heeft, en schuift enkele alternatieven naar voren: