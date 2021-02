Mondmasker ook op kantoor, sjaals en bandana's niet meer toegelaten, FFP2-maskers afgeraden: dit zijn de nieuwe adviezen

Mondmaskers zijn intussen al lange tijd verplicht in onder meer supermarkten en op drukke plaatsen. Nieuw is het advies om ze ook altijd te dragen in kantoren, fabrieken en andere afgesloten ruimtes die we delen met mensen van buiten het gezin, ook als er voldoende afstand kan worden gehouden. Dat advies komt er omdat kantoorruimtes een bron blijven van besmettingen en het aantal thuiswerkers niet meer lijkt te stijgen.

"Mensen besmetten elkaar op het werk vaak tijdens de pauze of de lunch. Ze willen even ontsnappen aan het masker bij koffie of een sigaret. Ze slaan een praatje en besmetten elkaar", verklaart Van Gucht. Hij raadt aan om alleen en in de buitenlucht een maskerpauze te nemen.