Muurschildering met vos levert Scherpenheuvel-Zichem prijs voor Street Art City van het jaar op

Burgemeester Manu Claes is erg blij met de prijs. "Het is een erkenning voor de stad", zegt hij. "We hebben vastgesteld dat heel wat inwoners het kunstwerk zijn komen bewonderen, het is een soort ontmoetingsplaats geworden voor jong en oud. Ook heel wat wandelaars komen er langs, want het ligt vlakbij het natuurgebied de Demerbroeken. Het kunstwerk verwijst ook een beetje naar de Demerbroeken met de vos en de dotterbloem. Momenteel bekijkt de jeugddienst of er nog meer van dergelijke kunstwerken in de stad komen", besluit burgemeester Claes.