Studenten Bouw aan de Hogeschool PXL leggen examen af op een virtuele werf dankzij VR-bril 

“De docent kon meekijken vanachter een computerscherm en zo mee over de werf lopen”, verduidelijkt Clement. “Terwijl wij de 360°-opname verkenden, controleerde hij of we goed hadden gestudeerd. Hij vroeg bijvoorbeeld of de stelling en ladders veilig en correct waren geplaatst. Of hoe het zat met het sorteren van het werfafval dat voor onze voeten lag. Het was een bijzondere ervaring. Ik was zenuwachtig omdat ik mij er op voorhand niet veel bij kon voorstellen. Maar nu voel ik mij opgelucht. Ik denk wel dat ik door ben.”