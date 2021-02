Nederlandse regering stelt beslissing over avondklok uit tot komend weekend

De Nederlandse regering hakt voorlopig de knoop over een eventuele verlenging van de avondklok niet door. Normaal gezien komt er volgende week woensdag een einde aan. "We laten ons adviseren", zegt minister-president Mark Rutte. Na de beslissing om een avondklok - die in Nederland om 21 uur begint - in te voeren, braken vorige week in verschillende steden rellen uit.