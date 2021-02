Tijd voor de "Grote Vragen": staan de coronamaatregelen in verhouding tot de winst die we eruit halen?

Wij blinken uit in uitstellen. Kleine en grote zaken komen op lijsten om er soms nooit meer af te geraken. Door angst, tegenzin of groot ongemak gaan we ze uit de weg. Al de hele coronacrisis lang duwen we Grote Vragen voor ons uit. Van lockdown naar lockdown hangen ze ons boven het hoofd, de ongemakkelijke vragen waar wij als samenleving vroeg of laat een antwoord op moeten verzinnen, willen of niet. We staan niet helemaal met de rug tegen de muur, dus antwoorden we nog even niet, of toch niet expliciet. Maar we brengen ondertussen wel offers die zwaar wegen.