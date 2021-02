Opluchting bij Limburgse kampeer- en recreatiebedrijven nu ze opnieuw open mogen

Sinds 3 november zijn campings en vakantieparken verplicht gesloten. Maar alle andere vormen van logies mochten intussen wél openblijven. “En dat was gewoon niet eerlijk”, zegt Lode Nulmans, uitbater van recreatiedomein Wilhelm Tell in Opglabbeek en voorzitter van de federatie van recreatieondernemers. “Er was een schending van het gelijkheidsbeginsel dat toeristen in hun bubbel op hotel konden gaan, een kleine lift konden nemen en door smalle gangen konden wandelen. Op een camping of een andere verblijfsvorm hebben de gasten eigen voorzieningen, eigen sanitair en een eigen keuken. Dat mocht dan weer niet verhuurd worden.”