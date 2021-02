Oud klooster en klokkengieterij ontdekt bij opgravingen op site van Heilig Hartziekenhuis in Leuven

Het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven gaat een nieuwe polikliniek en huisartsenwachtpost bouwen op de site in de Naamsestraat. Tijdens het archeologisch vooronderzoek, uitgevoerd door consultant- en ingenieursbureau ABO nv, werd vastgesteld dat op deze historisch belangrijke plaats vroeger een klooster en nadien ook een klokkengieterij gevestigd was. "Hier was vroeger een jongensschool, maar vlak daarvoor stond hier de industriële klokkengieterij Van Aerschodt van 1880 tot 1895", zegt stadsarcheologe Lisa Van Ransbeeck. "Dat industriële klokkengieterijen worden opgegraven is eerder zeldzaam, dus het zou dan echt wel gaan om een primeur, en hopelijk worden er resten gevonden."