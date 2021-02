Provincie Antwerpen ziet energiefactuur met 74 procent zakken in nieuw provinciehuis

Dat het nieuwe provinciehuis veel minder energie verbruikt dan het oude, is onder andere te danken aan een verwarmings- en koelingssysteem van buizen met water die tot wel 100 meter onder de grond gaan, zegt gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V): "Wij hebben 350 buizen van 100 meter diep in de grond steken. Daar loopt water door dat zorgt voor afkoeling of opwarming."

"In de zomer is de grond koel. Wanneer het water door de buizen loopt, wordt het afgekoeld en als het weer in het gebouw komt, koelt dat ook af. In de winter gebeurt het omgekeerde. Dan is de grond warmer dan de omgeving en wordt het gebouw ook warmer. Al moet er dan wel een beetje elektriciteit gebruikt worden om het water warm genoeg te maken."

Omdat het zo energiezuinig is, kreeg het nieuwe provinciehuis het certificaat van passiefhuis en ook dat van BEN-gebouw. BEN-gebouwen verbruiken weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald.