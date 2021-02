Captain Sir Tom Moore (100) sterft aan COVID-19: "Hij was een baken van hoop voor de hele wereld"

In het Verenigd Koninkrijk is Captain Sir Tom Moore (100) overleden. Hij stierf aan de gevolgen van COVID-19. Vorig jaar wist hij miljoenen euro's in te zamelen voor Britse gezondheidswerkers door rondjes in zijn tuin te stappen met zijn wandelrek. Hij werd daarna geridderd door koningin Elizabeth II. Zij heeft haar medeleven betuigd aan de familie van Captain Sir Tom Moore.