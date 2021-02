Rondlopen in carnavalskleren verboden in Aalst: "Gelukkig, want er zouden toch zotten zijn die samenkomen op straat"

Behalve een samenscholingsverbod, is het verboden om tijdens de carnavalsweek in carnavalstenue of met carnavalsattributen op openbare plekken te komen. Alcholgebruik op de openbare weg mag ook niet en versterkte muziek en uitgangswagens zijn ook verboden.

De politie is erop voorzien om in te grijpen mochten de inwoners zich niet aan de regels houden. Het zou moeilijk kunnen zijn voor sommigen, want momenten als de popverbranding zijn emotioneel en Aalstenaars zijn creatief om alternatieven te bedenken, weet de korpschef.