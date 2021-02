Royals - Zweedse versie van "The crown" op komst, wat heeft koning Carl Gustaf en het Huis Bernadotte te vrezen?

Dat betekent bij de Oranjes dat de vaste fotosessie met Willem-Alexanders gezin en de pers is afgelast. Dat gebeurde eerder in 2010 en 2012. In 2010 omdat het gezin in Vancouver (Canada) verbleef voor de Olympische Winterspelen en in 2012 door het skiongeluk van prins Friso.



Officieel gaat de Nederlandse koninklijke familie sinds 1960 naar Lech. Ze zijn verknocht aan het gebied. Uitstel is geen afstel dit jaar, want hun bezoekjes aan het skigebied blijven normaal niet beperkt tot de winter. "De beste tijd om in Lech te zijn is eigenlijk in de zomer. Dan heeft iedereen veel meer tijd en kunnen vriendschappen zich ontwikkelen. Ik kom hier dan ook elke zomer voor een lang weekend", vertelde Willem-Alexander enkele jaren geleden.