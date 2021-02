Rusthuis Sint-Jozef in Pelt laat meer bezoek toe nu bewoners tweede coronavaccin kregen: "Want lockdown duurt al 10 maanden"

"De lockdown voor onze bewoners duurt nu al 10 maanden", legt Roel Eerlingen van de rusthuiskoepel Integro uit. "Het regime in de woonzorgcentra is veel strenger dan in de rest van de maatschappij. We vinden het ethisch niet meer verantwoord." Nu de bewoners van wzc Sint-Jozef hun tweede vaccin al gekregen hebben, komt er een versoepeling. "Het gaat om een kleine versoepeling", benadrukt Eerlingen wel. "Want we beseffen dat de rest van de maatschappij nog niet gevaccineerd is. Dus het blijft een risico."