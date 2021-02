Eind dit jaar eerste ruimtevlucht met gewone burgers? Dat is het plan van SpaceX (en van Elon Musk)

Wat is SpaceX?

SpaceX is het commerciële ruimtevaartbedrijf van de excentrieke Amerikaanse miljardair en ondernemer Elon Musk, bekend van onder meer het peperdure automerk Tesla. Het bouwt herbruikbare lanceerraketten (Falcon) en ruimtecapsules (Dragon) die goederen en mensen in een baan om de aarde brengen, om ruimtestations te bevoorraden of bemanningen af te lossen. SpaceX ontwerpt, test en produceert het meeste zelf. Musk heeft letterlijk en figuurlijk hoge ambities met SpaceX: hij wil mensen naar Mars brengen.