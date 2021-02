Alweer crasht prototype van Starship-raket van SpaceX bij landing na testvlucht in Texas

"We hebben opnieuw een excellente vlucht gehad, we moeten enkel nog wat aan de landing werken": zo reageert SpaceX op de testvlucht van een prototype van de Starship-raket die vandaag een onzachte landing maakte en in een vuurbal ontplofte.

Dat is te zien op beelden die het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf via sociale media heeft verspreid. In december onderging een ander prototype van de Starship-raket precies hetzelfde lot.