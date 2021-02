Strandredders werken niet mee aan Vlaamse Baywatch: "We willen niet met sensatie gelinkt worden"

In de cast van de serie "De Redders" zien we onder andere Laurens Dursin en zijn vriendin Julie Vermeire. Hier en daar werd de reeks al vergeleken met "Baywatch", de Amerikaanse serie over strandwachten van meer dan 20 jaar geleden. David Hasselhoff en Pamela Anderson speelden daarin mee.

Het productiehuis dat "De Redders" maakt, blikte al een pilootaflevering in. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV heeft die bekeken. An Beun: "Dit is een fictieserie die geen reëel beeld brengt van onze redders. We willen niet dat hun sérieux en verantwoordelijkheid in het gedrang komt door fictie en sensatie. Onze redders zijn professionelen die levens redden. We gaan dus niet meewerken aan die reeks."